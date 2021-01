Grande Fratello Vip 5, Giulia teme i giudizi sulla storia con Pierpaolo e non trattiene le lacrime: lui la conforta così | Video

14 gennaio 2021 a

Momento di sconforto per Giulia Salemi all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5. L'influencer è rimasta un po' isolata dal resto del gruppo e quando Pierpaolo Pretelli le si è avvicinato per capire cosa avesse, ecco che ha scoperto le lacrime della ragazza, presa da un attimo di sconforto. "Cosa succede? Dimmi di cosa hai paura", le ha chiesto. Giulia accenna un sorriso e imbarazzata chiedere a Pierpaolo di non insistere: "Ho solo un momento mio, è normale avere stati d'animo contrastanti", ha risposto.

Pierpaolo Pretelli conforta Giulia Salemi

A questo punto Pierpaolo prova a confortarla con coccole e baci. La Salemi spiega di temere che alcuni giudizi ricevuti dall'esterno possano condizionare il loro rapporto: "Oggi ti ho visto pensieroso e mi sono preoccupata", ha affermato. Pretelli replica così: "Oggi ho sognato mio figlio e mi sono un po' allontanato ma non per te assolutamente, quello che stai dando è tutto ricambiato", ha rassicurato. "Se tu sei forte sono forte anche io, mi dispiace farmi vedere così", ha chiosato la Salemi.

