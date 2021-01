Diletta Leotta tra Ibrahimovic e Can Yaman: impazza il gossip

14 gennaio 2021 a

Diletta Leotta tra due fuochi. La conduttrice di Dazn sempre più al centro delle voci di gossip. Alle indiscrezioni su un presunto flirt con Can Yaman, l'attore turco protagonista della serie DayDreamer in Italia per girare uno spot pubblicitario, si aggiungono quelle rivelate dal settimanale Oggi su un'amicizia con il centravanti del Milan Zlatan Ibrahimovic. I due, si legge nella rivista, avrebbero passato il Capodanno insieme e si parla apertamente della prima coppia dell'anno.

Nei giorni scorsi dopo le prime indiscrezioni erano apparse sui social alcune foto che lasciavano poco spazio all'immaginazione rispetto a una relazione tra la conduttrice e l'attore turco. Ma il servizio di Oggi rischia di sparigliare le carte. Per ora, sia per quanto riguarda Can Yaman che per Ibra, non sono arrivate conferme ufficiali su delle presunte relazioni. Ma le storie stanno facendo impazzire gli amanti del gossip.

