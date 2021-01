Stefania Sandrelli a Oggi è un altro giorno: "Scoprii il tradimento di Gino Paoli per della sabbia nel letto, gli distrussi casa" | Video

14 gennaio 2021 a

Stefania Sandrelli si è raccontata a cuore aperto durante la puntata di Oggi è un altro giorno, in onda su Rai1 e condotta da Serena Bortone. La conduttrice le ha fatto ricordare l'episodio di quando ha distrutto la casa di Gino Paoli quando l'attrice scoprì un tradimento del compagno. "Gli distrussi casa e lui stava zitto mentre vedeva me che rompevo roba da un sacco di soldi - ha raccontato la Sandrelli - trovai della sabbia nel letto, e quella sabbia non era mia".

"Ma quello sfogo ti ha fatto stare meglio", le ha chiesto la Bortone. La Sandrelli ha risposto così: "Forse, di sicuro non mi aspettavo né il tradimento né rompere un sacco di roba come accadde - ha detto - quando tornai insieme a lui gli dissi: 'Tu me l'hai fatta, io ora ho un ticket da spendere'. In realtà poi non ho combinato niente. Lui diventò una furia, però penso che gli sia servito".

