Anna Falchi, promessa ad alto tasso erotico: "Se la Lazio vince il derby mi vestirò solo con una mascherina" | Foto

Anna Falchi promette scintille in caso di successo della Lazio nel derby contro la Roma in programma venerdì 15 gennaio all'Olimpico con fischio d'inizio alle 20,45. Intervenuta ai microfoni di Radiosei, l'attrice grande tifosa biancoceleste, si è lasciata andare a una promessa: "Che cosa sono disposta a fare se la Lazio vincesse il derby? Sono pronta a vestirmi solo con una mascherina (ride, ndr) e nel caso in cui i social dovessero bannare l’immagine metterò una mascherona".

Anna Falchi poi si sbilancia pure sulla tattica: "Partiamo ad armi pari, a noi mancherà Correa, ma mi convince molto Caicedo con la sua zona Caicedo - ha sottolineato riferendosi ai tanti gol dell'ecuadoriano nel finale -. Siamo attardati in classifica, vogliamo la terza vittoria consecutiva, questa gara è una partita diversa, spero di vedere la rabbia giusta in campo. Punto su Caicedo, Immobile, Milinkovic e Luis Alberto, mentre nella Roma temo Mkhitaryan".

