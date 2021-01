Macaulay Culkin, da Mamma ho perso l'aereo ai problemi con la droga. Cosa fa oggi e chi è la fidanzata

14 gennaio 2021 a

a

a

Stasera in tv, giovedì 14 gennaio, per l’ennesima volta su Canale5 va in onda il popolare film “Mamma ho perso l’aereo” (dalle ore 21,20) con protagonista Macaulay Culkin nei panni del piccolo Kevin McCallister. Una interpretazione che gli è valsa il successo e la fama mondiale nel 1990. Il film ebbe un sequel, riuscitissimo, ma la carriera del piccolo Culkin - all'epoca un bambino di 10 anni - si interruppe. Anche perché probabilmente Culkin, cresciuto nel frattempo, fece fatica a gestire il successo. Tra la fine degli anni Novanta e i primi del Duemila ebbe diversi problemi con la droga e fu anche arrestato per possesso ai fini di consumo e spaccio di marijuana, Alprazolam e Clonazepam.

Macaulay Culkin sensibilizza l'uso delle mascherine con la faccia del film che lo ha reso celebre

Dopo aver difeso l'amico Michael Jackson dalle accuse di pedofilia ha anche subito tre processi nei quali è stato condannato a tre anni complessivi di pena. La giovane età e la volontà di disintossicarsi ha tradotto la condanna in una pena pecuniaria. Ora Culkin - che ha fondato la rock band newyorkese The Pizza Underground di cui era la voce - è l'editore e ceo di un sito satirico di cultura pop e podcast, Bunny Ears, ha appena compiuto 40 anni e vive con la compagna Brenda Song, attrice e doppiatrice di film Disney.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.