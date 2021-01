Ascolti tv mercoledì 13 gennaio 2021, Juventus imbattibile vince la gara dei telespettatori ma parte bene Made in Italy

14 gennaio 2021 a

La gara degli ascolti di mercoledì 13 gennaio 2021 la vince la partita di calcio della Juventus in casa del Genoa di Coppa Italia su Rai1 ma parte anche la fiction Made in Italy,

La Juve batte il Genoa ai supplementari e conquista i quarti (3-2) | Video

Juventus-Genoa, è stata seguita da 4.865.000 spettatori con il 18.9% di share. Made in Italy, al debutto su Canale5, ha ottenuto il 13.7% di share con 3.249.000 spettatori. Su Rai2 il film La ragazza dei tulipani ha intrattenuto 1.154.000 spettatori con il 5% di share. Su Italia1 Sopravvissuto – The Martian è stato seguito da 1.666.000 spettatori con il 7.4% di share. L’appuntamento con la nuova puntata di Chi l’ha Visto? Su Rai3 con Federica Sciarelli ha ottenuto 2.195.000 spettatori con il 9.7% di share. Lo speciale di Stasera Italia sulla crisi di governo in onda su Rete4 è stato seguito da 1.057.000 spettatori con il 4.6% di share. Su La7 Speciale TgLa7 – Crisi di Governo 1.335.000 spettatori con il 5.4% di share.

