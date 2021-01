Stefania Sandrelli: l'amore per Giovanni e i figli, il matrimonio e le relazioni. Vita privata e carriera della diva del cinema

14 gennaio 2021 a

Stefania Sandrelli a 74 anni resta sempre un'icona del cinema italiano, una diva della sensualità. Oggi giovedì 14 gennaio 2021 è ospite di Oggi è un altro giorno su Rai1 (a partire dalle ore 14). Esempio di donna forte e indipendente, è nata a Viareggio il 5 giugno 1946 e il suo volto ha immediatamente fatto irruzione nelle cronache rosa e nelle pellicole cinematografiche. A iniziare dalla relazione con Gino Paoli che all'epoca fece scandalo: lei era minorenne e lui sposato. Dall'amore tra l'attrice e il cantautore è nata Amanda nel 1964, anche lei attrice affermata.

Nel 1972 il matrimonio con Nicky Pende e la nascita del figlio Vito. Rapporto che naufraga dopo quattro anni quando l'attrice sul set di Novecento intraprende una relazione con Gerard Depardieu. Dal 1983 fa coppia con Giovanni Soldati, 67 anni, regista e sceneggiatore romano. “Non ci siamo sposati un po’ per mancanza di tempo, un po’ per scaramanzia“ ha sempre detto Sandrelli. Nel 2016 ha superato un tumore mentre nel 2018 ha dichiarato di aver subito, in passato, una violenza sessuale mai denunciata da parte del fidanzato di una sua amica. In carriera ha vinto tre David di Donatello (undici candidature), sei i Nastri d’argento e un Leone d’oro,

