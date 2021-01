Serena Bortone positiva al Covid, potrebbe condurre "Oggi è un altro giorno" da casa

14 gennaio 2021 a

Serena Bortone sarebbe risultata positiva al Covid. Lo riferisce Dagospia con un flash. Dunque in molti si stanno chiedendo chi guiderà la trasmissione "Oggi è un altro giorno" in programma il 14 gennaio su Rai 1. La soluzione potrebbe essere quella di una conduzione da casa, un metodo che è stato già sperimentato con successo con altri conduttori che in questi mesi sono stati colpiti dal virus. Dunque la trasmissione resterebbe in onda.

La notizia della positività non è stata ancora confermata nei canali social della conduttrice e della trasmissione. Sono state diverse le star della televisione che avendo il Covid si sono collegate da casa: Carlo Conti, Lilli Gruber o Myrta Merlino.

