Stasera in tv, 14 gennaio, Dritto e Rovescio su Rete4: ospiti Renzi e Sileri

Stasera in tv, giovedì 14 gennaio 2021, torna in onda l’appuntamento con Dritto e Rovescio su Rete4 (ore 21,25). Al centro della puntata la crisi di governo e le difficoltà economiche di commercianti e ristoratori. Gli ospiti saranno il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri e il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che saranno intervistati dal conduttore Paolo Del Debbio.

Nel corso della serata di oggi, ampio spazio sarà dedicato alla crisi economica, in particolare alle difficoltà degli esercenti che si trovano a dover far fronte a regolamentazioni che cambiano nel giro di pochi giorni, alle categorie professionali escluse dai ristori e alle proteste di baristi e ristoratori per le prolungate chiusure.

