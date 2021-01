Stasera in tv 13 gennaio, su Rai 2 Restart l'Italia ricomincia da te. Anticipazioni e ospiti di Annalisa Bruchi

13 gennaio 2021 a

a

a

Stasera in tv, 13 gennaio, in seconda serata su Rai 2, alle ore 23.10 torna l'appuntamento con Re Start l'Italia ricomincia da te. E' il talk condotto da Annalisa Bruchi e Aldo Cazzullo. Ovviamente al centro della puntata c'è il futuro del governo italiano alla luce delle dimissioni degli esponenti di Italia Viva. Ma si parlerà in particolare di temi economici, iniziando con Carlo Cimbri, amministratore delegato del Gruppo Unipol. Annunciata anche la presenza dell'ex ministro Giulio Tremonti che dirà la sua sul Recovery, così come Daniele Gros, economista e presidente di Ceps. Il docente universitario Alfonso Celotto, invece, parlerà della lunga catena dei bonus prevista dalla legge di Bilancio. E ancora: Gianluigi Cimmino, imprenditore, patron di Yamamay e Carpisa; il commercialista Gianluca Timpone e Carlo D’Ippoliti, docente di economia a La Sapienza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.