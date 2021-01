Federica Farinella, i resti della modella scomparsa nel 2001. Ma resta il giallo sulla morte

13 gennaio 2021 a

A 19 anni dalla scomparsa di Federica Farinella, sono stati trovati i suoi resti. Il cranio e un femore. E' la conferma della morte di quella ragazza di trent'anni che sognava di vivere nel mondo dello spettacolo e che il 2 settembre 2001 era svanita dalla sua abitazione di Chiusano d'Asti. Il caso torna al centro dell'attenzione di Chi l'ha visto, nella puntata di oggi, 13 gennaio, condotta da Federica Sciarelli. La notizia che erano suoi i resti trovati da un cacciatore due mesi prima, è arrivata al padre Francesco a fine anno, dopo la comparazione del Dna con quello di un dente in possesso della famiglia. Federica era svanita dalla sua abitazione senza portare con sé documenti, soldi e sigarette: ogni cosa era rimasta in casa. Le indagini andarono avanti per mesi, senza tralasciare nemmeno la sua precedente decisione di abbandonare il mondo dello spettacolo dopo lo scoppio del caso Vallettopoli. Poi il lungo giallo durato 19 anni. Ritrovati i resti, rimane il mistero sulla sua morte. E sulle parole del padre, secondo cui era andata a Montecarlo con un personaggio dello spettacolo.

