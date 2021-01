La crisi di governo cambia i programmi di La7: speciale condotto da Enrico Mentana

13 gennaio 2021 a

a

a

La crisi di governo aperta in maniera ufficiale dalle dimissioni degli esponenti di Italia Viva, stravolge anche il palinsesto giornaliero di La7. Alle ore 17 è iniziato uno speciale condotto dal direttore Enrico Mentana che ha seguito in diretta la conferenza stampa di Matteo Renzi, ma lo speciale continuerà anche in prima serata, subito dopo Otto e Mezzo. Ovviamente come sempre accade, numerosi e autorevoli gli ospiti. E' stato dunque rinviato l'appuntamento con Atlantide, condotto da Andrea Purgatori. Il programma tornerà in prima serata nella giornata di mercoledì 20 per il giuramento di Joe Biden, nuovo presidente degli Stati Uniti e per raccontare i giorni difficili vissuti ultimamente dagli il Usa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.