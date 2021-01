13 gennaio 2021 a

Oroscopo del Corriere di giovedì 14 gennaio 2021: Cancro, Scorpione e Pesci. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per i tre segni dello zodiaco d'acqua per la giornata.

CANCRO

Potresti non essere al passo con il resto del mondo oggi, ma non ti preoccupare. Questo è un buon giorno per finire i progetti arretrati.

SCORPIONE

Oggi ci vuole veramente poco per farvi tornare il buonumore perso per un contrattempo noioso. Basterà una telefonata, un messaggio o un incontro.

PESCI

Le persone potrebbero aggredirti da ogni lato. Non importa da che parte ti giri: qualcuno è lì, pronto a colpirti. Abbiate pazienza e siate ragionevoli.

