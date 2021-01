Malena, la pornostar testimonial di vacanze hard in Cilento: resort sfida il Covid

13 gennaio 2021 a

In Cilento per una vacanza trasgressiva con Malena protagonista. Lo sport per vacanze di lusso con la celebre pornostar testimonial sta facendo il giro del web. L'attrice di pellicole porno ed ex naufraga dell'Isola dei famosi è infatti il volto di Desnuda, resort affiacciato sul mare del Cilento, che promette un relax disinibito a nudisti e liberti e in generale chiunque voglia una vacanza fuori dal comune.

La località è ancora top secret, ma ci sarà la piscina esterna, la spiaggia appartata, le serate a luci rosse e aprirà a giugno. Sempre che la pandemia Covid permetta a questa vacanza al limite del consentito di potersi davvero concretizzare.

