Belen Rodriguez incinta, l'indiscrezione bomba: "Gravidanza al terzo mese, il padre è Antonio Spinalbanese"

Belen Rodriguez è incinta: l'indiscrezione-bomba la rivela Novella 2000 che cita una fonte vicina alla showgirl argentina che sta facendo coppia con Antonio Spinalbanese. La relazione tra i due va a gonfie vele e, a sette anni dalla nascita di Santiago, primo figlio avuto con Stefano De Martino, Belen diventerebbe mamma-bis. Sempre Novella 2000 riferisce che la showgirl sarebbe incinta di tre mesi.

Non è un mistero che la showgirl argentina abbia sempre avuto il desiderio di avere altri figli. Quando si è riconciliata con l'ex marito in molti erano convinti che sarebbe arrivato un altro bambino, ma la coppia non ha resistito. Belen però ha ritrovato la serenità con Spinalbanese.

