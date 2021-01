L'Eredità, la gaffe della campionessa Elisabetta: "La torre Eiffel è a Pisa"

13 gennaio 2021 a

a

a

Elisabetta di Roma è l'ultima campionessa de L'Eredità, il quiz televisivo di Rai1 in onda ogni giorno prima del telegiornale, e oggi 13 gennaio proverà l'assalto alla Ghigliottina dopo lo sfortunato finale della puntata di ieri 12 gennaio 2021.

L'Eredità, Elisabetta è la nuova campionessa: ma alla Ghigliottina non porta via i Sassi

Assistente aeroportuale, laureata in Lettere Moderne, sposata e con una figlia di 10 anni, Elisabetta però è diventata virale sui social non per essere diventata la nuova campionessa ma per una terribile gaffe che ha lasciato sconcertato anche Flavio Insinna. Quando il presentatore le ha chiesto qual è la città con la Torre Eiffel, con la P, la donna - sicuramente presa dall'emozione - ha risposto "Pisa", lasciando tutti a bocca aperta, conduttore compreso, che infatti ha commentato: "Calma". Elisabetta poi ci ha ripensato e ha dato la risposta esatta. Il video ha comunque fatto il giro del web e qualcuno ha scritto: "Giusto così, loro ci hanno rubato la Gioconda, noi ci siamo presi la Torre Eiffel".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.