Ascolti tv 12 gennaio 2021, vince il calcio con Milan-Torino su Rai1 ma che successo per Stasera tutto è possibile

Vince il calcio nel prime time di martedì 12 gennaio 2021. Grande successo per Milan–Torino su Rai1: 4.152.000 spettatori pari al 16.2% di share. Il secondo programma più visto è su Rai2: boom per la sesta edizione di Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino, Vincenzo De Lucia, Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Elettra Lamborghini, Paolo Conticini, Sergio Friscia e Valeria Graci: 2.573.000 spettatori pari al 12.1% di share. iaggio nella Grande Bellezza: 1.751.000 spettatori pari all’8.4% di share su Canale 5.

DiMartedì su La7 è stato visto da 1.630.000 spettatori netti per il 7% di share. L'uomo di acciaio, in onda su Italia1 1.594.000 spettatori netti per il 6.8% di share. #Cartabianca su Rai3 1.274.000 spettatori pari ad uno share del 5.6%. Su Rete4, il talk show Fuori dal Coro ha fatto registrare 1.086.000 spettatori con il 5.6% di share. Su TV8 Una Festa di Natale da Sogno 1.9% di share con 498.000 spettatori netti.

