Grande Fratello Vip 5, Maria Teresa Ruta furiosa: "Mi sono rotta. Dormirò in lavatrice"

Maria Teresa Ruta in crisi al Grande Fratello Vip 5. Lacrime, urla e parolacce al culmine di una crisi emotiva scoppiata a cena quando è stata accusata di russare.

La conduttrice, alterata, inizia a piangere disperata, seguita da Tommaso e Stefania. Il primo la abbraccia, la seconda parla di Cecilia: “Ne sta facendo una cosa più grande di quella che è…”. Maria Teresa però non vuole farsi consolare e affermando di voler dormire in lavatrice si precipita in piscina, stufa a suo dire “di sentir parlare alle sue spalle. Basta. Non ne posso più! E ballo e russo e rido… basta! Sono una persona". E ancora: "Mi sono rotta i c*******. Mandatemi via, do fastidio anche se dormo. E poi nelle clip sono brutta. Dormirò in lavatrice" ha concluso. La conduttrice è stata in nomination già 19 volte.

