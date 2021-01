Uomini e Donne, Gemma: qualcosa non va con Maurizio e Armando chiude con Brunilde. Il ritorno di Davide Donadei

13 gennaio 2021 a

Va in onda oggi, mercoledì 13 gennaio 2021, una nuova puntata di Uomini e Donne su Canale 5 (ore 14.45). Secondo le anticipazioni sul dating show di Maria De Filippi, protagonista potrebbe tornare nuovamente Gemma Galgani per raccontare nuovi dettagli della sua storia con Maurizio Guerci. Ma stanno arrivando le prime incomprensioni previste per altro da Tina Cipollari, l'opinionista "nemica" della dama di Torino che non crede all'interesse di lui per Gemma.

Armando Incarnato intanto cerca l'amore ma non va la conoscenza con Brunilde con la quale è intenzionato a chiudere. Armando si dedicherà quindi unicamente a Lucrezia Comanducci, a quanto si può desumere. Spazio probabile anche per Michele Dentice, alla ricerca dell’amore dopo la frequentazione con Roberta Di Padua ma c'è attesa anche per Davide Donadei.

