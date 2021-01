Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo gela Giulia: "Non vedo mio figlio da 4 mesi, forse ho fatto male a venire qui" | Video

13 gennaio 2021 a

a

a

E' turbato Pierpaolo Pretelli all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5, soprattutto dopo l'intervento tramite videomessaggio del fratello Giulio, che di fatto non si è mostrato entusiasta (eufemismo) sulla sua storia con Giulia Salemi durante la puntata di lunedì 11 gennaio. E così l'ex Velino è concentrato appunto sull'intromissione dei parenti nella sua storia d’amore con l'influencer.

E' proprio la influencer a notare lo stato d’animo tutt’altro che allegro di Pierpaolo, tanto che i due sono protagonisti di un lungo abbraccio in mezzo al salone, interrotto solo dai sospiri del vip e dalle carezze della giovane.

Lo sfogo di Pierpaolo con Giulia

I due si siedono sul divano, ma la conversazione langue perché entrambi sono preda dei propri pensieri. I due parlano delle circostanze del condizionamento emotivo: a Giulia non interessano i fattori esterni ma lo stato d’animo del ragazzo è importante per lei. Tuttavia lo stato d'animo di Pretelli, nonostante tutte le rassicurazioni della Salemi, è tutt'altro che sereno: "Sono 4 mesi che non vedo mio figlio, inizio a chiedermi se ho fatto bene a venire qui", ha aggiunto con rammarico.

Coccole tra Giulia e Pierpaolo

I due si tengono per mano per darsi forza a vicenda. "Mi sembra surreale dover dare conto se sono felice", ha affermato Giulia. E alla fine si rilassano con coccole e baci affettuosi. L'amore trionfa sempre.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.