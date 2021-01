Francesco Arienzo, il sodalizio con Frank Matano nato a Italia's got talent e l'amore per la collega Veronica Pinelli | Video

12 gennaio 2021 a

Francesco Arienzo è un attore comico napoletano, classe 1981 e un percorso vivace nel mondo della recitazione. Monologhista, autore e anche regista, vive a Milano e vanta una carriera ricca di successi che spazia dal teatro al cinema, passando per la televisione.

La svolta nella sua carriera arriva nel 2017, con la partecipazione come concorrente alla trasmissione Italia’s Got Talent, dove ha letteralmente stregato il collega Frank Matano, che lo ha scelto per dare vita a un sodalizio artistico sfociato in spettacoli come Franci. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, il suo grande amore è quello per la compagna Veronica Pinelli, anche lei attrice e autrice con cui condivide la passione per lo spettacolo.

