L'Eredità, Elisabetta è la nuova campionessa: ma alla Ghigliottina non porta via i Sassi

Nuova campionessa a L'Eredità martedì 12 gennaio, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna e in onda tutti i giorni dalle 18,45. Si tratta di Elisabetta, che ha sconfitto al Triello il veterano Claudio Sorrentino e il giovane Gabriele, campione nella puntata di lunedì 11.

Al gioco finale della Ghigliottina si è presentata con un montepremi alto, da 210.000 euro, che poi però si è ridotto a 13.125 dopo le parole Carlo, Abruzzo, Piatti, Porte e Matera. Elisabetta ha optato per la soluzione Forte. Dopo il ragionamento condotto come sempre con saggezza e ironia da Flavio Insinna, il presentatore ha spiegato come la parola esatta fosse in realtà Sassi. Niente bottino dunque per Elisabetta, che ci riproverà tuttavia mercoledì 13 gennaio, sempre su Rai1 dalle 18,45.

