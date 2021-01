Nathalie Guetta, il fratello è il famoso dj David: il matrimonio finito con il cubano Yudiel Sanchez

12 gennaio 2021 a

Nathalie Evalyne Guetta è una delle attrici più amate dal pubblico italiano. Nata a Parigi il 9 settembre 1958, è diventata famosissima per il suo ruolo di spicco nella fiction Don Matteo, con Terence Hill, in cui ha interpretato e continua a interpretare il personaggio di Natalina. Uno dei due fratelli è il dj e produttore musicale David Guetta.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, è stata sposata con Yudiel Sanchez, cubano di 17 anni più giovane di lei. La loro unione è durata 5 anni e mezzo. Poi è finita, come raccontato nel 2018 durante una sua intervista a Vieni da me, il programma di Caterina Balivo: "Non sono riuscita a essere una moglie, né una mamma né una nonna, quindi m’è rimasto questo: sono un’attrice - ha spiegato -. Mi è dispiaciuto immensamente non essere una moglie né una mamma perché io puntavo solamente a questo, non ci si crede però in questo campo mi è andato tutto storto".

Classe 1975, l'ex marito di Nathalie, Yudiel Sanchez, proviene da Cuba, e di professione fa il falegname, mestiere che continua a fare anche in Francia, dove si era trasferito dopo il matrimonio con l'attrice. Yudiel è padre di un ragazzo avuto da una precedente relazione.

