12 gennaio 2021 a

a

a

Oroscopo del Corriere di mercoledì 13 gennaio 2021: Cancro, Scorpione e Pesci. Le previsioni per la giornata dei tre segni dello zodiaco d'acqua. Leggi qui di seguito cosa dicono le stelle. Indicazioni dagli astri su come muoversi.

CANCRO

Molto spesso la felicità si trova nelle piccole cose. Non cercate di strafare; piuttosto impegnatevi a coltivare bei momenti giorno per giorno.

SCORPIONE

Non potete sempre incolpare gli altri delle vostre mancanze, specialmente quando queste determinano il vostro declino relazionale.

PESCI

Non affrettatevi ad emettere giudizi su persone che avete appena conosciuto. Date loro tempo di dimostrare il loro vero valore.

Oroscopo del Corriere di mercoledì 13 gennaio 2021: Gemelli, Bilancia e Acquario

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.