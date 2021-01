12 gennaio 2021 a

Oroscopo del Corriere di mercoledì 13 gennaio 2021: Gemelli, Bilancia e Acquario. Ecco qui di seguito le previsioni delle stelle per i tre segni dello zodiaco d'aria per questa giornata.

GEMELLI

Approfittate del clima sereno e disteso che ci sarà intorno a voi per rilassarvi un po’ e per rifiatare dalla vostre intense giornate.

BILANCIA

Potreste ricevere una brutta notizia. Prendetela con filosofia e cercate di voltare pagina, mantenendo uno spirito ottimista.

ACQUARIO

Se ultimamente avete trascurato un po’ troppo la vostra famiglia, oggi è il giorno giusto per fare un gesto che li sorprenda.

