Stefano De Martino, i post su Instagram e i commenti di Andrea Delogu: "Ma siamo solo amici, non ci sto provando" | Foto

12 gennaio 2021 a

a

a

Stefano De Martino sta per tornare in tv con il suo show Stasera tutto è possibile su Rai2. Dopo la definitiva separazione con Belen Rodriguez, il conduttore "meno famoso di Pippo Baudo" (per citare una sua frase dalla bio di presentazione della sua pagina Instagram) è molto ermetico sulla sua vita privata.

Si è parlato di un flirt con la top model Mariacarla Boscono, ma la storia sarebbe già finita. Su Instagram gli scatti del ballerino e presentatore sono spesso solitari e così il gossip è tenuto ben lontano. Ma c'è un'amica speciale per lui, almeno sui social.

Si tratta di Andrea Delogu, su Instagram andrealarossa, che non manca mai di commentare affettuosamente i post pubblicato da De Martino. In uno degli ultimi si è vista costretta a specificare: "Prevengo! SIAMO AMICIIII non ci sto provando ok? A-M-I-C-I", ha scritto.

Anche perché in caso diverso c'è un'altra persona che potrebbe arrabbiarsi: Francesco Montanari, il marito della Delogu, il Libanese de Romanzo criminale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.