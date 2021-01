12 gennaio 2021 a

Oroscopo del Corriere di mercoledì 13 gennaio 2021: Toro, Vergine e Capricorno. Ecco qui di seguito le previsioni delle stelle per i tre segni dello zodiaco di terra.

TORO

Troppo spesso non vi siete impegnati affinché le cose potessero andare meglio. Cambiate atteggiamento, non ve ne pentirete.

VERGINE

Vi aspetta una giornata davvero piena di sorprese, tutte piacevoli. Godetevi ogni momento perché domani potrebbe essere meno bello.

CAPRICORNO

Invece di lamentarvi per qualcosa che non è stato concluso, dovreste fare progetti futuri per ampliare i vostri orizzonti professionali.



