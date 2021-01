12 gennaio 2021 a

a

a

Oroscopo del Corriere di mercoledì 13 gennaio 2021. Ariete, Leone e Sagittario. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per la giornata per i tre segni dello zodiaco di fuoco.

ARIETE

La giornata non inizia nel migliore dei modi, ma l’incontro con una persona che non vedete da tempo potrebbe cambiare la situazione.

LEONE

Avete un po’ allentato la presa al lavoro e questo potrebbe crearvi alcuni problemi. Tornate presto a mettere l’impegno di sempre.

SAGITTARIO

A volte una parola non detta fa più male di un’offesa diretta. Dovete essere chiari con chi tiene a voi per non farli soffrire inutilmente.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.