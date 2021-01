Valeria Graci, la violenza subita dall'ex fidanzato: "Mi diceva prostituta, nullità. E finivo per crederci"

12 gennaio 2021 a

Valeria Graci è una delle comiche di maggior successo degli ultimi anni. Nata il 22 agosto del 1980 a Milano sotto il segno zodiacale del Leone, a soli 21 anni frequenta il Laboratorio Scaldasole di Milano dove incontra Katia Follesa. Insieme a lei dà vita a un duo che arriva al grande successo a Colorado Cafè e Zelig. Indimenticabile la parodia di due strampalate Miss Italia che le consacra tra comiche di punta della trasmissione, poi nel 2012 la separazione.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Valeria ha un figlio, Pierluigi, avuto da una precedente relazione. Recentemente la Graci ha confessato a Verissimo da Silvia Toffanin di aver subito una violenza psicologica da un ex fidanzato: "Mi diceva 'sei una nullità, una pu***na, senza di me non sei nulla'. Ma la cosa grave è che io finivo per crederci. Non bisogna permettere a nessuno di dirci pu***na", ha sottolineato.

