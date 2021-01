7Cervelli, nuova puntata di “Okkupèto”: ospite d'eccezione Gianluca Fubelli. Ecco gli scherzi della trasmissione

12 gennaio 2021 a

In onda a partire dalle 23.30 di domani, mercoledì 13 gennaio, la nuova puntata di “Okkupèto”, il primo programma televisivo dei 7cervelli. La regia del format è curata da Maurizio Mastrini che, dopo aver prodotto il programma “Tutti in carrozza”, ha deciso di cimentarsi in questa sua nuova idea.

Pianista di successo, il Maestro Mastrini è attualmente impegnato anche nella promozione del suo nuovo disco “Lockdown”.

Come di consueto, la puntata di “Okkupèto” verrà trasmessa in contemporanea su Umbria TV, TRG, Radio Onda Libera e il portale web del Corriere dell'Umbria.

Protagonisti degli scherzi saranno stavolta una signora alla guida “spericolata” di una Panda d’epoca, un prete e un’opera di Raffaello Sanzio appena ritrovata.

Ospite della puntata sarà Gianluca Fubelli, a molti noto come “Scintilla”. Comico, attore e conduttore televisivo, Gianluca ha fatto parte dal 1998 al 2013 del gruppo comico-cabarettistico “I turbolenti” e ha partecipato a tutte le puntate del programma televisivo “Colorado”, dapprima come comico e, dal 2017, come co-conduttore al fianco di Paolo Ruffini, Federica Nargi, Belén Rodríguez e i PanPers.

Nella sua carriera di attore ha partecipato a numerose rappresentazioni teatrali e ad alcune pellicole cinematografiche, tra cui “Area Paradiso” di Diego Abatantuono e Armando Trivellini e “Tutto molto bello” dell'amico Paolo Ruffini.

Tutti coloro che conoscono personaggi divertenti a cui fare scherzi e li vogliono segnalare alla produzione possono contattare il numero 351 9344354.



