L'Aria di domenica, chiusura dopo solo sei puntate per i bassi ascolti. Ma Myrta Merlino non ci sta: "Esperimento riuscito"

E' durata solamente sei puntate l'esperienza de L'Aria di domenica, lo show di La7 del fine settimana che ricalca il programma che Myrta Merlino conduce quotidianamente ogni mattina. In onda dal 15 novembre, dalle 14.10 alle 16.35, infatti, la trasmissione dedicata all'informazione non avrebbe soddisfatto gli ascolti previsti e, di conseguenza, sfiorando a stento il mezzo milione di telespettatori, la decisione è stata quella di eliminarla.

Non la pensa così la conduttrice, che come riportato da TvBlog, ha sottolineato comunque il buon risultato del programma: "L'esperimento è pienamente riuscito perché ha raggiunto il target prefissato del 3% di share, un risultato raggiunto in anticipo rispetto ai tempi previsti e richiesti dall’azienda - ha commentato -. Stiamo ragionando su una sua riedizione nel medio periodo. Al momento sono totalmente concentrata sulla striscia quotidiana de L’Aria che tira perché vogliamo seguire al meglio questa fase storica del nostro Paese".

