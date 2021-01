Grande Fratello Vip 5, Giulia Salemi disperata in lacrime con Stefania Orlando: "Fuori dalla casa non sono capita" | Video

12 gennaio 2021 a

Momento di sconforto martedì 12 gennaio per Giulia Salemi all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5. L'influencer, che sta vivendo una storia d'amore con Pierpaolo Pretelli, è rimasta turbata da un aereo transitato sopra la casa che conteneva un messaggio per Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Nel messaggio si invitavano le due inquiline a non rovinare la loro amicizia. Giulia così ha sentito il bisogno di parlare trovando in Stefania una leale confidente: "Mi sento così perché penso che faccio tanto per alcune persone, ma vengo sempre travisata fuori. Anche l’aereo di prima per Dayane e Rosi, non sono certo io quella che vuole dividerle".

Giulia Salemi si sfoga con Stefania Orlando

Stefania la consola con fare materno: "Ma no tesoro, non era riferito a te, tu che c’entri? Se io non avessi avuto te nei giorni scorsi sarei stata ancora peggio. Tu sei stata determinante per il mio benessere, io ti voglio bene", ha sottolineato la conduttrice. A questo punto la Salemi scoppia a piangere: "Credo di fare tanto per te, per Tommy, per Rosalinda, io penso di agire per il bene ma perché non vengo compresa?". Per Giulia, tra la relazione con Pretelli e le incomprensioni con Dayane, è un momento davvero delicato.

