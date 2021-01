Il Cantante mascherato 2021, "non volevo spremerlo": Milly Carlucci spiega l'esclusione eccellente

12 gennaio 2021 a

Arrivano spiegazioni sull'esclusione eccellente dal Cantante Mascherato 2021. Guillermo Mariotto non farà parte della giuria nella seconda edizione del programma che partirà il 29 gennaio e secondo dagospia non l'avrebbe presa proprio bene tanto che Milly Carlucci, conduttrice e direttore artistico, ha dato spiegazioni con una intervista di DiPiù.

"Dopo l’immenso lavoro fatto a Ballando con le Stelle, non volevo spremerlo oltre e sovraesporlo. Sarebbe stato nocivo per lui". In giuria torneranno invece Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Patty Pravo. La Carlucci non ha confermato le voci che parlano della presenza di Costantino Della Gherardesca: “I contratti non sono ancora stati definiti”. Probabile un giurato mascherato che dovrà essere svelato nel corso del programma di Rai1 in cinque puntate con nove concorrenti la cui identità si nasconde sotto una maschera.

Ecco le maschere: L'Orsetto, Il Lupo, La Farfalla, La Giraffa, Il Gatto, La Pecorella, Il Pappagallo, Il Baby Alieno e La Tigre Azzurra.

