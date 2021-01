Covid, a Pomeriggio5 il caos in Sicilia: prete si vaccina prima dei sanitari: "Siamo alle solite, privilegiati gli amici degli amici" | Video

12 gennaio 2021 a

Polemica sui vaccini anti Covid in Sicilia, a Scicli per l'esattezza, durante la puntata di Pomeriggio5 andata in onda su Canale5 martedì 12 gennaio e condotta ovviamente da Barbara D'Urso. A finire nel mirino è stato un prete, che si sarebbe vaccinato prima dei medici e degli operatori sanitari, i destinatari del vaccino in prima battuta.

"Queste dosi sono esclusivamente per i sanitari - ha tuonato una cittadina collegata in diretta con Barbara D'Urso - non può arrivare come sempre l'amico dell'amico, il prete o il politico. Siamo alle solite, non è possibile. Le dosi avanzate sono andate a chi non ne aveva diritto, almeno dal 5 gennaio".

