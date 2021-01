Enrico Ruggeri contro il lockdown: "Fermiamo tutto perché c'è un positivo ogni 400 persone? Qualcuno sta impazzendo"

12 gennaio 2021 a

Enrico Ruggeri si scaglia contro le nuove restrizioni imposte per contenere il Covid. Il cantante ha fatto discutere dopo aver pubblicato su Twitter un suo pensiero sulle zone rosse e il lockdown. "Giro con la mascherina, mi disinfetto, faccio un tampone alla settimana e lo faccio fare a tutti quelli che lavorano per me. Ma se mi dicono che una regione deve fermare tutto (socialità, economia, contatti) se c’è un positivo ogni 400 persone penso che qualcuno sta impazzendo".

Giro con la mascherina, mi disinfetto, faccio un tampone alla settimana e lo faccio fare a tutti quelli che lavorano per me.

Ma se mi dicono che una regione deve fermare tutto (socialità, economia, contatti) se c'è UN POSITIVO OGNI 400 PERSONE penso che qualcuno sta impazzendo. — Enrico Ruggeri (@enricoruggeri) January 11, 2021

Un'uscita che ha diviso i fans che hanno commentato nel profilo di Enrico Ruggeri. Qualcuno ha fatto notare che quella persona positiva ogni 400 potrebbe contagiarne altre facendo aumentare in maniera esponenziale gli infetti. "No, quell’uno su 400 va a casa sua e non si muove", ha tagliato corto il cantante.

