Emma Marrone e Alessandra Amoroso insieme, arriva Pezzo di cuore: tutto iniziato da un messaggio su whatsapp

12 gennaio 2021 a

a

a

E' intitolato Pezzo di cuore il nuovo singolo di uno dei duetti più attesi dell'anno, quello di Emma Marrone e Alessandra Amoroso, le due cantanti salentine venute fuori dal talent Amici di Maria De Filippi. Ormai sono tra le interpreti più amate dal pubblico e hanno così deciso di dar vita a questo duo. Il brano (prodotto dal pianista e compositore Dardust, che ha anche scritto il brano con Davide Petrella) è già disponibile in pre-order e in pre-save su Spotify e sarà in radio e su tutti gli store e piattaforme digitali da venerdì 15 gennaio. Dal 29 gennaio il brano sarà inoltre disponibile in edizione limitata nella versione vinile 45 giri, acquistabile in esclusiva sul sito di Universal Music Italia.

Musica: Roberto Angelini torna il 15 dicembre con 'Incognita'

Pezzo di cuore è un dialogo tra due donne, due amiche, con due percorsi e due personalità differenti ma entrambe sempre alla ricerca della verità delle loro emozioni. Il brano, infatti, parla proprio di questo: di trovare il modo giusto per vivere i sentimenti in maniera autentica, a partire dall’amore proprio nei confronti di se stessi. Undici anni di carriera Alessandra, dieci Emma, le due artiste sono amiche fin da quando si sono conosciute. "Abbiamo legato subito: stesse radici salentine, stessa passione, stessi valori", sottolinea Alessandra. "La volontà di fare una canzone insieme era nell’aria già da un po' di anni", racconta Emma. "Poi ho mandato questa canzone via whatsapp ad Alessandra e le ho scritto: non penso tu possa dirmi di no", ha aggiunto. E naturalmente il brano l’ha già sentito anche Maria De Filippi: "E' stata molto felice di sentire le due figlie cantare insieme".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.