Simone Bolognesi, il primo fidanzato italiano di Belen Rodriguez: "Lei si vergogna del suo passato da cubista a Riccione"

Simone Bolognesi ha lasciato lunedì 11 gennaio la trasmissione Uomini e donne, condotta da Maria De Filippi e in onda su Canale5. Niente amore per lui, ma soltanto una esperienza terminata per motivi personali. Simone è famoso per essere stato il primo fidanzato italiano di Belen Rodriguez, quando l'argentina è arrivata in Italia nel 2003. "Belen è stata qui in Romagna da ottobre 2003 a maggio 2005 a fare la cubista in discoteca - ha raccontato in una vecchia intervista -. Ed era fidanzata con me, siamo stati insieme due anni, dal momento del suo arrivo in Italia al momento della sua partenza per Milano. Abbiamo anche convissuto per quasi sette mesi a casa mia".

Simone ha poi rivelato una curiosità sul conto della showgirl: "Non parla mai di Riccione, della nostra Romagna e del suo passato qui. E ancora ci chiediamo come mai. Sicuramente avrà pensato, o qualcuno l’avrà convinta, che sia più fashion che gli storici registrino l’inizio della sua carriera in quanto modella milanese e non come cubista riccionese".

