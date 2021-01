Amici 2021, Sangiovanni a rischio eliminazione: ma nella scuola c'è Giulia pronta ad abbracciarlo

12 gennaio 2021 a

Giorni di tensione per Sangiovanni all'interno della scuola di Amici 20. Il cantante è tornato nella scuola senza maglia e proprio nelle nuove puntate di Amici 2021 si saprà qualcosa in più. Il suo insegnante Rudy Zerbi lo ha tenuto in sospeso, quindi Sangiovanni rischia comunque di essere eliminato, nonostante gli ottimi voti ricevuti dallo stesso Rudy. Intanto vedremo anche quando Sangiovanni tornerà nella casa della scuola, con la ballerina Giulia Stabile pronta ad abbracciarlo. I due si sono scambiati i primi baci e tra di loro potrebbe essere nato un rapporto che va oltre l'amicizia. Ora qualche giorno di tempo e sabato 16 gennaio nella puntata tradizionale su Canale5 probabilmente ci sarà il verdetto definitivo su Sangiovanni. Anche Aka7even in sospeso secondo Rudy, ma per la sua insegnante, Anna Pettinelli, il cantante non è in discussione.

