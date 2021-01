Uomini e donne, Matteo fa piantare un albero con il nome di Sophie: "Ho regalato ossigeno, come tu hai fatto con me" | Video

12 gennaio 2021 a

Matteo Ranieri e Sophie Codegoni protagonisti nella puntata di martedì 12 gennaio di Uomini e donne, il people show di Canale5 in onda dal lunedì al venerdì dalle 14,45 e condotto da Maria De Filippi. Il corteggiatore è arrivato in studio con un mazzo di fiori e ha fatto leggere alla conduttrice una lettera in cui si scusava per alcune incomprensioni che avevano caratterizzato l'ultima parte del 2020 nel rapporto con la Codegoni.

Ma non è finita qui. Ranieri ha anche fatto un regalo a Sophie per l'imminente compleanno, quando la tronista festeggerà 21 anni (è nata nel 2000). Un regalo originale, un albero piantato con il nome Sophie in qualche parte del mondo. "Ho voluto regalare ossigeno, un po' come tu hai fatto con me", ha spiegato Matteo.

Il regalo di compleanno di Matteo per Sophie

Inevitabile che il pensiero del corteggiatore ha fatto breccia anche sui social, dove tante fan hanno apprezzato il regalo realizzato da Ranieri per la bella Sophie.

Vedremo se questa mossa sarà decisiva per la scelta definitiva della Codegoni, visto che in lizza ormai sembrano esserci solo lo stesso Matteo e Giorgio.

