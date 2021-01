Stasera in tv 12 gennaio, su Rete 4 c'è Fuori dal coro: le anticipazioni e gli ospiti di Mario Giordano

12 gennaio 2021 a

Stasera in tv, 12 gennaio, su Rete 4 appuntamento con il talk Fuori dal coro. Sarà Matteo Salvini, leader della Lega, l'ospite principale della trasmissione condotta da Mario Giordano a partire dalle ore 21.20. Stando alle anticipazioni, nel corso del programma nuove rivelazioni sulla vicenda del piano pandemico. Fuori dal coro avrebbe scoperto in quale cassetto era rimasto fermo il piano sulla gestione pandemica e sono annunciate anche interviste interessanti. Nuove rivelazioni anche da parte di Francesco Zambon, il ricercatore dell'Organizzazione mondiale della sanità da cui è partita la denuncia. Approfondimenti anche sui vaccini e sulla questione delle siringhe utilizzate per la campagna vaccinale. Oltre a Matteo Salvini, annunciata la partecipazione di Vittorio Feltri, Iva Zanicchi e Hoara Borselli.

