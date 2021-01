Selvaggia Lucarelli, il suo cane rischia di morire: "Ho scommesso che si salverà"

12 gennaio 2021 a

Selvaggia Lucarelli disperata per il suo cane, Godzilla, che rischia di morire. E' stata la stessa giornalista a rendere note le condizioni del suo amico peloso nella giornata dell'11 gennaio: "Stamattina Il piccolo Godzilla non stava bene, era strano da giorni, l’abbiamo portato dal veterinario. Ha un edema polmonare molto serio, è sotto ossigeno, sedato. Siamo molto tristi. Speriamo di riuscire a riportarlo a casa con noi, anche perché in tempo di Covid non si può far visita neppure ai cani. È un cane meraviglioso, io ho scommesso che ce la fara"̀.

Godzilla è un Cavalier King, graziosi cagnolini che tuttavia, come ha ammesso nei commenti al suo post la stessa Selvaggia Lucarelli possono soffrire appunto di problemi al cuore. A causare l'edema, specifica, sarebbe stato "un edema polmonare dovuto a un’improvvisa grave cardiopatia". Tante le persone che hanno chiesto notizie sulle condizioni del cane. Nella notte la giornalista ha aggiornato tutti con una storia su Instagram: "E' ancora ricoverato e la situazione è stabile"

