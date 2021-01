Francesca Chillemi e i figli dei vip mostrati sui social: "Non giudico chi lo fa, ma serve equilibrio"

12 gennaio 2021 a

Francesca Chillemi è una delle attrici più apprezzate dal pubblico italiano. Negli ultimi tempi è famosa soprattutto per il ruolo di Azzurra in Che Dio ci aiuti, la serie di Rai1 con Elena Sofia Ricci arrivata alla sesta edizione. Per quanto riguarda la sua vita privata, il suo compagno è Stefano Rosso, figlio del patron della Diesel, dal quale ha avuto la figlia Rania, nata nel 2016.

Francesca Chillemi, il titolo di Miss Italia 2003 e la figlia Rania con Stefano Rosso: "Ma non ho bisogno del matrimonio"

Recentemente, in una intervista rilasciata a Francesca Fialdini durante la puntata di Da noi A ruota libera andata in onda su Rai1 domenica 10 gennaio, ha dichiarato: "Figli mostrati sui social? Non giudico chi lo fa, ma a mio avviso serve equilibrio", ha affermato. E in effetti sono davvero pochissime le occasioni in cui la Chillemi ha mostrato la piccola Rania sui propri account.

