Diletta Leotta, amore con Can Yaman? Lei trova i fiori in camera da letto: "Dormo con il sorriso" | Foto

12 gennaio 2021 a

"Dopo una giornata di lavoro trovare un mazzo di fiori in camera ci fa dormire con il sorriso". Queste le parole di Diletta Leotta pubblicate a corredo di una foto su Instagram (dove la conduttrice Dazn conta oltre 7 milioni di follower), dove appunto la Leotta stringe questo bellissimo bouquet di fiori. Ironico invece il commento di Andrea Delogu: "Andrebbe bene pure una pizza bufala con i funghi".

E subito i fan sono andati in delirio, soprattutto dopo lo scoop lanciato da Anna Pettinelli su Rds: secondo la docente di canto di Amici di Maria De Filippi Diletta si sarebbe incontrata a Roma con l'attore turco Can Yaman. I due alloggiano nello stesso hotel e si sarebbero scambiati alcuni baci appassionati. Insomma, il gossip impazza e per Diletta Leotta sarebbe una nuova storia d'amore, dopo quella archiviata con il pugile Daniele Scardina, per il quale si parlava nei giorni scorsi di ritorno di fiamma. Can Yaman in fondo è appassionato di pugilato. Se son rose (come in questo caso, almeno su Instagram) fioriranno.

