Uomini e Donne, Simone Bolognesi lascia il programma dopo 10 anni: mai trovato l'amore. E' stato fidanzato di Belen. I motivi dell'abbandono

12 gennaio 2021 a

a

a

Un abbandono di quelli che fanno rumore. Una notizia che rimbomba a poche ore dal via della puntata di oggi, martedì 12 gennaio 2021, di Uomini e Donne su Canale 5 (ore 14.45). Simone Bolognesi ha infatti lasciato il dating show di Maria De Filippi.

Un abbandono le cui motivazioni sono state spiegate dal popolare corteggiatore sul proprio account Instagram. La sua storia nel programma è datata 2011, quasi 11 anni, quando sul trono sedevano Teresanna Pugliese e Giulia Montanarini. Poi aveva frequentato Diletta Pagliano, con la quale era stato fotografato in diverse occasioni. Simone non ha mai trovato l’amore. “Invece di qualche riga, potrei scrivere un libro intero legato a questa esperienza. Ho combattuto, ho stretto i denti, in certe situazioni sono riuscito anche “a strapparmi” qualche sorriso…ma non è stato facile. Mai, sin dal primo giorno”, ha scritto Simone sul social.

Altre cose da dire che attizzano il gossip: “Ringrazio veramente chi mi ha dato questa opportunità, perché a qualcuno potrebbe far sorridere, ma garantisco: “dopo”, nulla è più come “prima”…”.

Prima di partecipare a Uomini e Donne, Simone Bolognesi è stato fidanzato con Belen Rodriguez: “È stata qui in Romagna da ottobre 2003 a maggio 2005 a fare la cubista in discoteca. Ed era fidanzata con me, siamo stati insieme due anni, dal momento del suo arrivo in Italia al momento della sua partenza per Milano. Abbiamo anche convissuto per quasi sette mesi a casa mia”, aveva raccontato in un’intervista andata in onda su Rai1.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.