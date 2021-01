Viaggio nella Grande Bellezza, anticipiamo i tesori che mostrerà Cesare Bocci a Roma. Appuntamento stasera martedì 12 gennaio su Canale 5

12 gennaio 2021 a

a

a

Va in onda questa sera, martedì 12 gennaio 2021, in prima serata, nuovo appuntamento con "Viaggio nella Grande Bellezza", su Canale 5 con Cesare Bocci in veste di guida d’eccezione.

Eccoci a Roma, un museo a cielo aperto. Cesare Bocci racconta i suoi tesori, quelli più belli e ricchi di storia; dal Campidoglio ai Fori, da Ponte Sant’Angelo a Palazzo Colonna. La puntata mostra luoghi come Piazza di Spagna o Piazza Navona da una prospettiva insolita, nel silenzio della notte e senza le folle di turisti. Attraverso testimonianze, brani di fiction e ricostruzioni, il conduttore incontra i protagonisti dell’arte e della storia della città eterna: Michelangelo, Raffaello, Bernini, Borromini, Donna Olimpia, l’Imperatore Tito e altri ancora.

"Quando necessario, - spiega Mediaset - il programma fa uso di brevi spezzoni di materiale di repertorio o documentaristica di alta qualità. Il montato finale ha una durata complessiva di 120’ circa, a fronte di oltre 100 ore di girato per ogni puntata".

