Stasera tutto è possibile, torna il programma con Stefano De Martino ma c'è subito un cambio di programma. Gli ospiti vip su Rai2

Torna di martedì il programma di Stefano De Martino ma subito è annunciato un cambio di programmazione per la trasmissione che all'esordio della sesta edizione vedremo stasera, domenica 12 gennaio 2021, in prima serata su Rai2 alle 21.20. “Stasera tutto è possibile” il programma in questione, dalla settimana successiva, andrà infatti in onda il lunedì, sempre in prima serata.

Ospiti fissi della comedy show saranno Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che proporrà le imitazioni dei suoi personaggi più celebri. Per il primo appuntamento, che avrà come tema la magia, si aggiungeranno: Elettra Lamborghini, Nathalie Guetta, Sergio Friscia, Paolo Conticini, Valeria Graci e Francesco Arienzo, i Gemelli di Guidonia e Mago Heldin.

Tra i giochi con cui esordirà questa nuova edizione ci saranno: All’unisono, Elastic speed, Serenata step, Stammi dietro dance, Pollovolo, Il grande brivido e Rumori di mimo.



