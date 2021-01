Grande Fratello Vip 5, il verdetto del televoto: esce Mario Ermito. "Forse mi sono esposto troppo, ma sono orgoglioso". Video

12 gennaio 2021 a

Grande Fratello Vip 5, esce Mario Ermito. Il pubblico, tramite il televoto, ha decretato la sua uscita dalla casa più spiata d'Italia. Erano in 9 in nomination ma durante la puntata andata in onda lunedì 11 gennaio alla fine sono rimasti in tre a rischio eliminazione: Samantha De Grenet, Giulia Salemi e appunto Mario Ermito. Al televoto, ha detto Alfonso Signorini prima di svelare il nome del concorrente che avrebbe dovuto lasciare la casa hanno partecipato quasi 8 milioni di telespettatori.

Il pubblico ha deciso che il VIP che deve immediatamente abbandonare la Casa di #GFVIP è... MARIO! pic.twitter.com/ETPovgOqQl — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 11, 2021

"Me lo aspettavo. Forse ho pagato il fatto di essermi esposto troppo, ma sono orgoglioso di quello che ho fatto nella casa". ha detto Mario prima di salutare i compagni di viaggio.

