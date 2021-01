Andrea Zenga piange al Grande Fratello Vip: lacrime davanti alla mamma Roberta Termali

11 gennaio 2021 a

Sorpresa per Andrea Zenga durante la puntata del Grande Fratello Vip 5 in onda su Canale 5 nella serata dell'11 gennaio. Il concorrente, figlio di Walter storico portiere dell'Inter e della nazionale, ha ricevuto la visita della madre Roberta Termali. Lacrime e abbracci nella casa.

La carica, l'energia, la gioia, la consolazione: per Andrea Zenga tutto questo è MAMMA. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/SqWk70JMjk — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 11, 2021

"Sono orgogliosa di te e facciamo tutti il tifo per te", ha detto lei. "Sono una mamma super orgogliosa, stai facendo una cosa pazzesca, bellissima., Sto ricevendo complimenti da molte persone che si complimentano per il ragazzo che sei". Poi l'abbraccio attraverso la barriera e il consiglio al figlio: "Devi credere più in te". Andrea Zenga ha pianto a lungo.

