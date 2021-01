Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci a confronto con Giulia Salemi: "Parli troppo della mia vita privata". Video

11 gennaio 2021 a

La storia d'amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pratelli continua ad animare il Grande Fratello Vip. Durante la puntata in onda su Canale 5 l'11 gennaio Alfonso Signorini ha messo a confronto la influencer con Elisabetta Gregoraci che, proprio all'interno della casa, ha vissuto un'amicizia particolare con Pierpaolo.

Alfonso propone di allargare questo faccia a faccia: Elisabetta coglie quindi l'occasione per dire a Giulia qualcosa di molto diretto... #GFVIP pic.twitter.com/3IE8DZ5Ab0 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 11, 2021

Elisabetta Gregoraci ha contestato a Giulia di parlare troppo della sua vita privata:."Viviti il Grande Fratello, goditi la tua cosa al 100%". "Onestamente non so cosa ho detto", ha risposto Giulia Salemi. "La lista è troppo lunga", ha chiuso Elisabetta Gregoraci che ha invitato la "rivale" a non pensare a lei.

