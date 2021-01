11 gennaio 2021 a

Diletta Leotta e Can Yaman fidanzati. Anna Pettinelli lancia lo scoop: "Sono stati visti baciarsi". La nuova fiamma della conduttrice Dazn sarebbe proprio l'attore turco protagonista della fiction di successo "DayDreamer". L'indiscrezione, che sta facendo impazzire i fans, è stata lanciata da Anna Pettinelli professoressa del programma ‘Amici’ e conduttrice radiofonica di Rds. Durante il suo programma ha riferito che i due sarebbero stati visti insieme in questi giorni e ci sarebbero stati anche dei baci.

L'attore, in questi giorni in Italia per girare uno spot pubblicitario con Claudia Gerini diretto da Ferzan Ozpetek, secondo la conduttrice si trova nello stesso hotel dove dorme la conduttrice. Una coincidenza che potrebbe aver fatto sbocciare l'amore. Potrebbe essere la prima coppia dell'anno.

